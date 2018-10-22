В Саратове за выходные коммунальщики устранили 126 повреждений

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-22T10:18:44+03:00

Также проводились работы без отключения водоснабжения

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В Саратове за выходные 20–21 октября ООО «КВС» устранило 50 повреждений на сетях водоснабжения и 76 аварий на канализациях. За последние сутки коммунальщики подали 357 тыс. куб. м питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Канализация очистила 225 тыс. куб. м сточных вод.

- Ремонт провели на водосетях по улицам Рахова, Пугачева, Усть-Курдюмская, Песочная, Саперная, Шехурдина, проспект Строителей и другим. Частично заменили трубы на Пугачева, Одесской, Мелиораторов и Мостовой, — сообщили «КП-Саратов» в компании.

Получилось провести работы без отключения воды на Слонова, Семенова, Плодородной, Черниговской, Аткарской, Пензенской и на других.

Специфика повреждения трубопровода позволила провести ремонтные мероприятия без отключения услуги водоснабжения по улицам Слонова, Семенова, Плодородная, Черниговская, Аткарская, Пензенская и другим.

Также в ООО «КВС» отметили, что скрытые повреждения усложняют восстановительные мероприятия. За выходные коммунальщики приступили к работам по 1-му Станционному проезду, Бахметьевской, Рахова, Мичурина и 2-му Украинскому проезду. Сегодня, 22 октября, работы будут продолжены.

Также велись вскрышные работы на Пугачева, 169, Международной, 1, проспекте 50 лет Октября, 79, Тульской,7, 1-й Беговой, 7, Астраханской, 146, Рахова, 162/164, Бахметьевской, 26/28, 1-м Станционном проезде, 3.