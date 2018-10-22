Радаев поблагодарил Панкова за поддержку в передаче городу земельных участков в микрорайоне «Звезда»

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-22T10:21:41+03:00

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Губернатор поблагодарил депутата Госдумы РФ Николая Панкова за поддержку в решении актуальных для региона вопросов

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поблагодарил депутата Госдумы Николая Панкова за поддержку в решении вопроса о передаче трех земельных участков в жилом микрорайоне «Звезда» Кировского района из федеральной собственности в муниципалитет. Планируется, что на этих земельных участках будут построены школа и детский сад.

- Было много обращений от жителей этого микрорайона. Вопрос долго не могли решить. Благодаря усилиям Николая Васильевича достигнуто соглашение о передаче Саратову земельных участков в микрорайоне «Звезда». Теперь мы сможем вести на них строительство, – сказал Валерий Радаев.

По словам главы региона, такое отношение к решению важных для жителей области вопросов, как у Вячеслава Володина, Николая Панкова, — пример для депутатов всех уровней.

Напомним, ранее микрорайон «Звезда» посетил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он обсудил с жителями проблему нехватки социальных объектов в новом поселке и пообещал оказать поддержку в этом вопросе. Сегодня в микрорайоне проживают порядка 200 дошкольников и более 350 школьников. В перспективе, с учетом дальнейшей застройки поселка, к 2019–2021 году число дошкольников здесь увеличится до 400, детей школьного возраста — до 500–600 человек.