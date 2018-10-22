В Энгельсе пьяный мужчина угнал авто у знакомого и попал в ДТП
Угонщик ранее уже был судим
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20 октября в 05:40 ГИБДД Энгельса задержала у дома №22 по улице Расковой автомобиль Hyundai Solaris.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, иномаркой управлял пьяный мужчина.
При этом установлено, что 22-летний гражданин ранее был судим.
Спустя несколько часов в полицию поступило заявление об угоне автомобиля. Оказалось, что задержанный отнял ключи у своего знакомого, которому принадлежит машина, и уехал в неизвестном направлении.
Поврежденную после ДТП иномарку вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.