2018-10-22T09:33:37+03:00
Происшествия

В Энгельсе пьяный мужчина угнал авто у знакомого и попал в ДТП

Угонщик ранее уже был судим
Екатерина Семенова
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20 октября в 05:40 ГИБДД Энгельса задержала у дома №22 по улице Расковой автомобиль Hyundai Solaris.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, иномаркой управлял пьяный мужчина.

При этом установлено, что 22-летний гражданин ранее был судим.

Спустя несколько часов в полицию поступило заявление об угоне автомобиля. Оказалось, что задержанный отнял ключи у своего знакомого, которому принадлежит машина, и уехал в неизвестном направлении.

Поврежденную после ДТП иномарку вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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