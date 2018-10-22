Следователи ищут причину гибели на пожаре жительницы Аткарска

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-22T09:28:20+03:00

По предварительной версии, она задохнулась угарным газом

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В Аткарском районе Саратовской области следователи проводят доследственную проверку по факту гибели на пожаре 45-летней женщины.

- Предполагается, что вечером 19 октября жители Аткарска заметили дым, идущий из частного дома. Очевидцы сразу позвонили в экстренную службу. Приехавшие огнеборцы потушили пламя, а после нашли в коридоре дома тело 45-летней женщины — хозяйки жилища, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Как отметили соседи погибшей, она проживала одна. Осмотр места происшествия показал, что возгорание случилось на кухне, скорее всего, из-за неправильного пользования отоплением. Предварительная причина смерти женщины — отравление угарным газом.

Сейчас назначен комплекс мероприятий, направленный на установление точных обстоятельств ЧП. Проводится судмедэкспертиза. После этого следователи вынесут процессуальное решение.