В Саратовской области пьяный водитель влетел в забор
Две пассажирки 20 и 19 лет — госпитализированы
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В минувшие выходные — ночью 22 октября — в Александрово-Гайском районе 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил аварию.
- Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге и съехал в колею, а после врезался в забор, — рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.
В результате аварии две девушки, которые находились на заднем сидении автомобиля, получили телесные повреждения и были госпитализированы.