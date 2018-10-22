В Саратовской области пьяный водитель влетел в забор

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-22T09:15:18+03:00

Две пассажирки 20 и 19 лет — госпитализированы

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В минувшие выходные — ночью 22 октября — в Александрово-Гайском районе 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил аварию.

- Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге и съехал в колею, а после врезался в забор, — рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.

В результате аварии две девушки, которые находились на заднем сидении автомобиля, получили телесные повреждения и были госпитализированы.