2018-10-22T09:03:18+03:00
Общество

Саратовские студотряды благоустроили набережную и Зеленый остров

Самых активных наградили сладкими подарками
Екатерина Семенова
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Саратовские бойцы студенческих отрядов 20 октября приняли участие в общегородском субботнике.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, активисты облагородили три участка: набережную Космонавтов, острой Зеленый и аллею на Астраханской улице.

- Уже традиционным добровольческим проектом студотрядов на протяжении пяти лет является экологический проект «Чистый город». Важно, что мы с вами, дорогие друзья, благодаря таким акциям создаем свое будущее, будущее наших детей, спасибо вам! — поблагодарил участников акции командир саратовского реготделения Антон Головченко.

Замминистра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая выразила уверенность, что совместными усилиями удастся показать, что саратовская молодежь может не только достигать высот в науке, спорте, творчестве, но и готова объединиться и помочь в деле благоустройства родного города.

Также Ангелина Беловицкая и Антон Головченко наградили памятными подарками и благодарственными письмами министерства молодежной политики и спорта за активное участие в развитии движения студенческих отрядов на территории области бойцов, показавших высокий уровень профессионального мастерства, после чего присоединились к бойцам и помогли в уборке территории.

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Помимо акции по благоустройству для бойцов были проведены различные конкурсы, развлекательная программа в сопровождении музыкальных композиций о студенческих отрядах, организованные в рамках работы Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций общественных объединений и молодежи Саратовской области «НКО+».

По итогам акции самые активные участники были отмечены сладкими призами.

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