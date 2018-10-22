Жительница Балакова донесла на варившего коноплю соседа

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-22T08:57:05+03:00

У него дома изъяли более 1 кг наркотика

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18 октября в полицию Балакова поступило сообщение от жительницы дома на улице Комарова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, 39-летняя гражданка пожаловалась на своего соседа. По ее словам, он собирает и варит дома коноплю.

Сотрудники полиции провели осмотр подозрительной квартиры и выяснили, что у 51-летнего мужчины действительно имеются запасы марихуаны. Общий вес изъятого наркотика превысил 1 кг.

Кроме того, в одной из кастрюль варили коноплю.

Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело.