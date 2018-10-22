Жительница Балакова донесла на варившего коноплю соседа
У него дома изъяли более 1 кг наркотика
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18 октября в полицию Балакова поступило сообщение от жительницы дома на улице Комарова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, 39-летняя гражданка пожаловалась на своего соседа. По ее словам, он собирает и варит дома коноплю.
Сотрудники полиции провели осмотр подозрительной квартиры и выяснили, что у 51-летнего мужчины действительно имеются запасы марихуаны. Общий вес изъятого наркотика превысил 1 кг.
Кроме того, в одной из кастрюль варили коноплю.
Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело.