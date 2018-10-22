В Вольском районе пропал дезориентированный 59-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-22T08:49:18+03:00

Его ищут уже четыре дня

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В Вольском районе, между поселками Клены и Широкий Дол, пропал без вести Валерий Лавреньтев.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», 59-летний мужчина пропал 18 октября.

Известно, что Валерий Лавреньтев дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Его рост составляет 174 см, пропавший имеет нормальное телосложение. У него седые волосы, светло-карие глаза, а на темени залысина.

На момент пропажи Лавреньтев был одет в белую футболку с черными полосками и карманом на молнии, черное теплое трико и темные полуботинки.