Руководитель приемной Володина в Саратове рассказала о его планах по дорожному строительству

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-21T14:35:32+03:00

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Руководитель общественной приемной Вячеслава Володина в Саратове рассказала ГТРК «Саратов» о планах председателя Госдумы по дорожному строительству.

- Вячеслав Володин считает, что региону нельзя останавливаться на достигнутом. Действительно, решения, которые приняты на федеральном уровне по передаче региональных трасс, не только серьезно разгружают региональный дорожный фонд, но и создают условия для областной власти, дают возможность развивать дорожное строительство и соответственно решать задачи по улучшению качества существующих дорог и строительству новых, — сказала Татьяна Ерохина. — В этой связи, по мнению Вячеслава Володина, было бы правильно после передачи на федеральный уровень порядка 550 километров дорог «Саратов-Озинки» и «Саратов-Ртищево-Кирсанов», а это дороги высокозатратные, потому что они одни из самых загруженных и их категорийность одна из самых высоких, взять и увеличить областную дорожную сеть. Забрать у районов муниципальные дороги и передать их на региональный уровень также, как это было сделано с региональными дорогами, которые забрали у Саратовской области на федеральный уровень, и привести их в нормативное состояние и в ряде случаев соединить районные центры. Это позволит существенно в разы уменьшить расстояние между крупными поселениями и создать комфортные условия для жителей, сократив время в пути.

Она также отметила, что Володин скоро планирует формализовать проект, который озвучил губернатор, по строительству межрайонных дорог, сформировав эту сеть как сеть областных дорог.

- Он еще раз подчеркнул: в этом случае у дорог появится ответственный. Сегодня дороги формально находятся на районном финансировании, за них отвечают районы, а по факту у районной власти средств на эти цели нет и дороги просто заброшены. Речь идет о таких участках дорог, как дорога между Самойловкой и Аркадаком, Аркадаком и Ртищевом, Екатериновкой и Петровском, Петровском и Новыми Бурасами, Базарным Карабулаком и Вольском, Ивантеевкой и Перелюбом, Перелюбом и Озинками, Дергачами и Новоузенском. Это большой проект, который области теперь по силам, так как на это есть все необходимые средства, и было бы правильно его реализовать, — заявила руководитель приемной. — Еще раз Вячеслав Володин подчеркнул, что со следующего года можно с региональной власти спрашивать и за качество дорог, и за их количество, потому что та поддержка, которая оказана, позволяет эффективно решать эти задачи.

Ерохина также добавила, что со своей стороны Вячеслав Володин намерен сосредоточиться на завершении строительства нового международного аэропорта «Гагарин» в Сабуровке, на запуске проекта скоростного трамвая в Саратове — это будет фактически наземное метро. А также на завершении в ближайшие годы работ по приведению в нормативное состояние всех дорог в Саратове и в Энгельсе в рамках агломерации, учитывая, что за счет федерального бюджета на протяжении последних двух лет выделяется ежегодно 1 млрд руб. на эти цели. На будущий год средства также будут предусмотрены в федеральном бюджете.