Губернатор Саратовской области осмотрел строящиеся детские сады

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-21T15:50:10+03:00

Планируется сдать все объекты до конца года

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Губернатор Саратовской области, посетил строящиеся детские сады в поселках Иволгино и Ласточкино, а также в Энгельсе. Напомним, их должны ввести в работу до конца года.

- Валерий Радаев отметил завершающееся строительство пристройки на 40 мест к детсаду №6 в Энгельсе. Радаев поручил сдать объект в срок — к 1 ноября, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.

В поселке Иволгино Волжского района строится сад на 160 мест. Работы идут на уровне третьего этажа параллельно со внутренней отделкой. Скоро на объекте включат отопление и закончится асфальтировка от Усть-Курдюмской к самому зданию. Учреждение будет готово к концу декабря.

Губернатор отметил, что этот участок должен стать социальным центром Иволгино, рядом планируется разместить поликлинику и школу с современным спорткомплексом.

В поселке Ласточкино Ленинского также идет строительство аналогичного детсада на 160 мест. Здесь темпы строительства выше, здание готово уже на 85%: три этажа уже готовы, скоро подключат отопление. Осталось только установить крышу. Планируется сдать объект в середине декабря.

- Набраны хорошие темпы работ, остались небольшие объемы по строительной части. В ближайшее время обязательно нужно приступать к фасадным работам и благоустройству территории. В Ласточкино живут уже 1 тыс. семей, они ждут этот объект, — заявил Радаев.