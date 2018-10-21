2018-10-21T13:47:28+03:00
Происшествия

У бассейна «Саратов» «четырнадцатая» и «Гранта» не поделили дорогу

Госпитализация участникам ДТП не понадобилась
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

В Саратове вчера, 20 октября, произошла авария с участием двух отечественных автомобилей.

Около бассейна «Саратов» на улице Чернышевского водитель ВАЗ-2114 двигался в сторону центра и решил повернуть на 3-й Дегтярный проезд. В этот момент там ехала «Лада Гранта». Первый автомобиль не пропустил встречный транспорт и врезался в него. Из-за этого «Гранта» вылетела на тротуар и снесла забор, — сообщили очевидцы в соцсетях.

На место прибыла «скорая помощь», госпитализация участникам ДТП не понадобилась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Саратовской области осмотрел строящиеся детские сады
На въезде в Энгельс «Лада» столкнулась с «БМВ»
Руководитель приемной Володина в Саратове рассказала о его планах по дорожному строительству
Над Саратовской ГЭС пронесли колесо турбины весом в 314 тонн [видео]
На рынке в Ртищеве Россельхознадзор нашел 4 тыс. нелегальных саженцев
В аварии в Саратове пятеро пострадавших и один погибший
Около вокзала в Саратове маршрутка столкнулась с иномаркой
Авария в Саратове заблокировала въезд на кладбище. Видео
В Ленинском районе без воды остались 13 улиц
В Саратове в Волгу выпустили 52 тыс. мальков
Утром в Саратове произошла авария с погибшим и тремя пострадавшими
В ноябре в Саратове пройдет всероссийский турнир по фехтованию
Семеро пожарных тушили ночью баню в Саратове
«Автодор» выиграл второй матч подряд