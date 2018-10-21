У бассейна «Саратов» «четырнадцатая» и «Гранта» не поделили дорогу
Госпитализация участникам ДТП не понадобилась
Фото соцсетей
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В Саратове вчера, 20 октября, произошла авария с участием двух отечественных автомобилей.
Около бассейна «Саратов» на улице Чернышевского водитель ВАЗ-2114 двигался в сторону центра и решил повернуть на 3-й Дегтярный проезд. В этот момент там ехала «Лада Гранта». Первый автомобиль не пропустил встречный транспорт и врезался в него. Из-за этого «Гранта» вылетела на тротуар и снесла забор, — сообщили очевидцы в соцсетях.
На место прибыла «скорая помощь», госпитализация участникам ДТП не понадобилась.