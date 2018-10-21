Авария в Саратове заблокировала въезд на кладбище. Видео
Одна иномарка не пропустила вторую
ДТП у Воскресенского кладбища в Саратове.
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В Саратове сегодня днем, 21 октября, произошла авария с участием двух иномарок.
- На Соколовой улице Nissan Note выезжал из ворот Воскресенского кладбища и не пропустил Reno Megan, двигавшийся по главной, в результате этого случилось столкновение, — сообщает «КП-Саратов» корреспондент.
Пострадавших в результате ДТП нет. Сейчас на месте работают ГАИ. Въезд на Воскресенское кладбище частично заблокирован.
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