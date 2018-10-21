2018-10-21T11:20:19+03:00
Недвижимость

В Ленинском районе без воды остались 13 улиц

Ориентировочно ресурс подадут в полночь
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 21 октября, отключили воду на некоторых улицах Ленинского района.

- Ограничены параметры подачи на улицах Тархова от Топольчанской до Перспективной, Уфимцева, Батавина, 2-я Электронная и Бардина, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также воду отключили на Панфилова от улицы Крылова до дома №137, Островского, Латвийской, Хабаровской, Тургенева, Кольцова и Победы, а также на 1-й и 2-й Речных.

Ориентировочно ресурс подадут в полночь.

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