В Саратове в Волгу выпустили 52 тыс. мальков

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-21T11:14:37+03:00

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Около Затона в Саратове сегодня, 21 октября, в Волгу выпустили мальков толстолобика и белого амура. Акцию провели организаторы движения «Волга живи» и любители подводной на собранные деньги вместе с магазином «Дискус».

- Выпустили 52 тыс. мальков из калининского рыбопитомника, каждый по 25 граммов. Всего — 2,3 тонны, — сказали Михаил Тагиров и Александр Бухонин, участники команды подводной охоты «Бахва».

Корреспондент «КП-Саратов», побывавший на месте, отметил, что на мероприятие собрали около 200 тыс. рублей. Эта акция ежегодная, в этом году проводится в пятый раз.

Стоит отметить, что вчера, 20 октября, «Волга живи» выпустили 40 тыс. мальков в Волгограде.