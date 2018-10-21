2018-10-21T10:09:50+03:00
Происшествия

Утром в Саратове произошла авария с погибшим и тремя пострадавшими

Водитель ВАЗ-2110 ехал со скоростью 140–150 км/ч и не пропустил автомобиль Skoda
Ольга Муравлёва
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В центре Саратова, на пересечении Кутякова и Горького, сегодня утром, 21 октября, произошла авария с тремя пострадавшими и одним погибшим.

- Водитель ВАЗ-2110 ехал со скоростью 140–150 км/ч, не пропустил автомобиль Skoda, который ехал по главной, и столкнулся с ним. От удара машины опрокинуло на припаркованный ВАЗ-21099, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Предполагается, что водитель отечественного авто был за рулем пьяным.

Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали бригады «скорой помощи» и реанимация облспаса.

На месте работали пожарные: одна спецмашина и пятеро человек личного состава.

В точных обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники ГСУ по расследованию автокатастроф и инспекторы ДПС.

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