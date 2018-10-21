2018-10-21T09:21:26+03:00
Спорт

В ноябре в Саратове пройдет всероссийский турнир по фехтованию

Ежегодно это состязание собирает порядка 300 юных спортсменов страны
Ольга Муравлёва
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В Саратове с 5 по 7 ноября пройдет всероссийский турнир по фехтованию на шпагах «Волга-Волга». Соревнования будут проходить в Региональном центре спортивной подготовки на 5-й Дачной.

- Ежегодно этот турнир собирает порядка 300 юных спортсменов страны, — сообщили «КП-Саратов» в областном минспорта.

Свое мастерство покажут ребята 13–14 и 10–12 лет. В Саратов приедут спортсмены из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга и т. д.

От нашей области будут воспитанники ГБУ СО «СШОР по фехтованию».

Главным судьей соревнований будет Елена Чичикина из Саратова.

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