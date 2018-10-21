Семеро пожарных тушили ночью баню в Саратове
Чтобы ликвидировать огонь, понадобилось меньше часа
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В Саратове сегодня ночью, 21 октября, пожарные выезжали на вызов, поступивший из Заводского района города.
- В 2:12 пришел сигнал о возгорании бани на Лесопильной улице. Площадь огня составила 12 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Чтобы потушить пламя семерым пожарным на двух машинах понадобилось меньше часа, в 3:05 все было ликвидировано.
Устанавливается причина инцидента, пострадавших не было.