Семеро пожарных тушили ночью баню в Саратове

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-21T08:37:48+03:00

Чтобы ликвидировать огонь, понадобилось меньше часа

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В Саратове сегодня ночью, 21 октября, пожарные выезжали на вызов, поступивший из Заводского района города.

- В 2:12 пришел сигнал о возгорании бани на Лесопильной улице. Площадь огня составила 12 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Чтобы потушить пламя семерым пожарным на двух машинах понадобилось меньше часа, в 3:05 все было ликвидировано.

Устанавливается причина инцидента, пострадавших не было.