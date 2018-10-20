«Автодор» выиграл второй матч подряд

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-20T19:26:13+03:00

На этот раз успех сопутствовал саратовским баскетбистам в Лиге ВТБ

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Саратовский баскетбольный «Автодор» обыграл в домашнем поединке красноярский «Енисей»

Игра в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ завершилась уверенной победой саратовской команды со счетом 106:91.

Самым результативным игроком в команде стал американский центровой «Автодора» Девид Кравиш, набравший 30 очков.

Напомним, в предшествующей игре в рамках еврокубка была повержена израильская «Ирони».

Следующий матч саратовская команда проведет 24 октября в рамках кубка ФИБА-Европа в Чехии, против местного «Пардубице».