На Саратовских родниках ажиотаж из-за отключения воды
Спрос на родниковую воду взлетел после многочисленных коммунальных аварий
Саратовцы запасаются родниковой водойФото: Тимур Гадеев
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В Ленинском районе на родниках Кумысной поляны десятки и даже сотни саратовев больше часа ожидают своей очереди, чтобы набрать воды.
Как сообщала «КП-Саратов», сегодня в Ленинском районе отключили холодную воду. Подобные отключения произошли и в других районах города.
- Это просто безобразие, — возмущается жительница Ленинского района Виктория Никонова. — Мало того, что у нас до сих пор отопление не включили, так ещё и воду отключили и холодную, и горячую. Как мне теперь детей обстирать или ужин приготовить?