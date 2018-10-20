2018-10-20T17:17:00+03:00
Общество

На Саратовских родниках ажиотаж из-за отключения воды

Спрос на родниковую воду взлетел после многочисленных коммунальных аварий
Тимур Гадеев
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Саратовцы запасаются родниковой водойСаратовцы запасаются родниковой водойФото: Тимур Гадеев
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В Ленинском районе на родниках Кумысной поляны десятки и даже сотни саратовев больше часа ожидают своей очереди, чтобы набрать воды.

Как сообщала «КП-Саратов», сегодня в Ленинском районе отключили холодную воду. Подобные отключения произошли и в других районах города.

- Это просто безобразие, — возмущается жительница Ленинского района Виктория Никонова. — Мало того, что у нас до сих пор отопление не включили, так ещё и воду отключили и холодную, и горячую. Как мне теперь детей обстирать или ужин приготовить?

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