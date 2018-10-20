Валерий Радаев поручил сдать стадион «Авангард» к 1 декабря

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-20T17:11:46+03:00

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Губернатор Валерий Радаев сегодня совершил инспекционный объезд по строящимся социальным объектам Саратова и Энгельса.

Первым пунктом поездки стал музыкально-эстетический лицей им. Шнитке. Напомним, ранее глава региона раскритиковал темпы работ, после чего на объект был привлечен субподрядчик.

В музыкально-эстетическом лицее им. Шнитке он потребовал ускорить установку дверей в первом корпусе, на котором завершается реконструкция. Также глава региона поручил увеличить число рабочих на третьем корпусе.

- Объект практически готов, строителям нужно заканчивать и уходить отсюда, чтобы можно было начать установку оборудования, — сказал глава региона.

На четвертом корпусе, строительство которого в настоящее время ведется, глава региона поручил начать отделку, начиная с нижних помещений.

- Здесь очень большой объем работ, нужно мобилизовать все силы, чтобы успеть сдать лицей в срок – к концу декабря, — поставил задачу глава региона.

Валерий Радаев осмотрел, как идут работы на стадионе «Авангард». Напомним, ранее на этой неделе Губернатор потребовал ускорить работы на объекте, в частности, закончить беговую дорожку до конца недели.

Глава региона убедился, что после его критики темпы реконструкции увеличились – беговая дорожка уложена в срок, активизировались работы на стоянке и тренировочном поле, к 25 октября завершится заливка трибун.

- Темпы не сбавлять – тогда объект будет сдан вовремя, к 1 декабря, — потребовал глава региона.

Глава региона посетил гимназию в пос. Солнечный-2, строительство которой идет по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

В настоящее время заканчивается строительство двух корпусов школы, крыша завершена на 80%, продолжается строительство бассейна. Выровнена площадка под стадион, на следующей неделе будет готова основа под беговые дорожки и футбольное поле, после чего можно будет приступать к обустройству спортивного ядра.

В качестве первоочередной Губернатор поставил задачу начать теплоснабжение в здании школы.

- Сдвиг есть, но по объемам нужно сделать еще в 10 раз больше. Главное – запустить тепло на объекте, чтобы, независимо от погоды, можно было заниматься отделкой помещений. До холодов также нужно закончить планировку пришкольной территории, — отметил глава региона.

Губернатор осмотрел строительство пристройки к гимназии №89 в пос. Елшанка. Ранее глава региона потребовал привлечь сюда субподрядчиков, чтобы вести параллельно строительство и отделку корпусов, обустройство спортивного ядра.

Поручения губернатора были выполнены – в настоящее время субподрядчики вышли на отделку 2 и 3 этажа, на строительство второго корпуса, на обустройство спортивной площадки. На первом корпусе идет утепление фасада, внутренние отделочные работы. На территории школы подготовлена площадка под модульную котельную – она будет установлена 10-11 ноября. К 1 ноября будет обустроена основа под спортплощадку.

- Пока позволяет погода, нужно «штурмовать» земляные работы – делать спортплощадку, благоустройство территории. Параллельно – ускорить утепление фасада и кровлю. На объекте нужно еще много сделать, а срок сдачи остается прежним — середина декабря. Подрядчикам нужно понимать ответственность — благодаря этой пристройке ученики 89-й гимназии смогут учиться в одну смену, то есть будет решена задача, поставленная Президентом РФ, — отметил глава региона.