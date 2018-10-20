Около Воскресенского кладбища ВАЗ врезался в столб
Очевидцы считают, что машину «подрезали»
ДТП у Воскресенского кладбища
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На улице Шехурдина в Саратове произошло ДТП с пострадавшим.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ВАЗ-2110 врезался в столб возле Воскресенского кладбища.
Очевидцы заявляют, что другой автомобиль подрезал «десятку», водитель которой врезался в столб. После этого предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.
Пострадавший водитель был госпитализирован.