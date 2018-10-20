2018-10-20T15:45:51+03:00
Происшествия

Около Воскресенского кладбища ВАЗ врезался в столб

Очевидцы считают, что машину «подрезали»
Екатерина Семенова
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ДТП у Воскресенского кладбищаДТП у Воскресенского кладбища
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На улице Шехурдина в Саратове произошло ДТП с пострадавшим.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ВАЗ-2110 врезался в столб возле Воскресенского кладбища.

Очевидцы заявляют, что другой автомобиль подрезал «десятку», водитель которой врезался в столб. После этого предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.

Пострадавший водитель был госпитализирован.

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