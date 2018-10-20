2018-10-20T15:41:08+03:00
Звезды

Саратовцев приглашают на концерт ко Дню рождения консерватории

Прозвучат произведения Глинки, Рахманинова, Верди
Екатерина Семенова
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Завтра, 21 октября, в Саратове пройдет праздничный концерт ко Дню рождения консерватории.

Как рассказали «КП-Саратов» в консерватории, концерт состоится в Большом зале. Прозвучат произведения Верди, Рахманинова, Глинки и других.

На сцене выступят симфонический оркестр (дирижер Сергей Нестеров), академический хор под управлением ректора консерватории Александра Занорина, народный хор (художественный руководитель Галина Бурданова), симфонический оркестр факультета СПО (дирижер Тимур Абсалутинов), ансамбль аккордеонистов (руководитель Борис Арон), студенты Театрального института, а также лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Игорь Виноградов, Татьяна Нечаева, Ольга Надольская (фортепиано), Хиюн Рю (скрипка), Александр Даниленко (труба), Ольга Алакина (сопрано), Вячеслав Бондаренко (баян) и многие другие.

Всех желающих ждут на концерте 21 октября в 17:00.

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