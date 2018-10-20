2018-10-20T13:08:04+03:00
Общество

Володин: Проект бюджета РФ предусматривает рост расходов на здравоохранение

Председатель Госдумы рассказал об основным направлениях финансирования
Екатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин дал интервью, в котором рассказал о бюджетном процессе.

- Это первый бюджет за прошедшие 4 года, который вносится уже как профицитный. Профицит составит 2 трлн в бюджете на 2019 год. А сам бюджет, который мы будем рассматривать по доходной части — 19 трлн 969 млрд и 300 млн. Это бюджет, предполагающий увеличение — причем многократное — по ряду расходных полномочий. И могу привести пример: на развитие науки и технологий объем финансирования увеличится на 261%. Существенное увеличение произойдет и по другим расходным статьям бюджета. Финансирование здравоохранения увеличится на 30%, обеспечение доступным комфортным жильем и услугами ЖКХ — на 51%, также произойдет увеличение финансирования на развитие культуры и туризма — на 18%. Это, еще раз хочу подчеркнуть, первый бюджет, который мы принимаем после 2014 года, когда предполагаются дополнительные доходы. Эти доходы превышают расходы. В этой связи, конечно, средства дополнительно будут идти в регионы на региональные программы.

Если говорить о стратегии, то до 2024 года на национальные проекты будут потрачены предположительно порядка 13 триллионов. Это огромный ресурс, который должен решить проблемы, стоящие перед нашими гражданами, и вывести нас на совершенно другой уровень жизни и развития. И от слаженной совместной работы многое зависит, — отметил спикер Госдумы.

Кроме того он остановился на теме госдолга Саратовской области.

- Здесь необходимо подчеркнуть и роль губернатора, потому что в вопросах сбалансированности бюджета в вопросах оптимизации расходов и достижения задачи, связанной с уменьшением банковских кредитов, он сделал очень многое. И сейчас Саратовская область не находится в той группе регионов, которые постоянно упоминаются как регионы с самым большим долгом по банковскому сектору — сказал Вячеслав Володин.

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