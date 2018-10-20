В центре Саратова пьяная женщина на иномарке устроила ДТП с семью пострадавшими
Сама водитель оказалась зажата в салоне
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В центре Саратова, на пересечении улиц Университетская и Соколовая, ночью столкнулись два автомобиля.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в ДТП попали Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer.
По предварительной версии, за рулем Nexia находилась нетрезвая женщина. Она выехала на красный свет и допустила столкновение с автомобилем Lancer. В этом автомобиле пострадал водитель и две пассажирки. Они были госпитализированы, причем, женщины находились в тяжелом состоянии.
В автомобиле Nexia пострадали четыре человека, сама водитель оказалась зажата и спасателям пришлось вырезать ее с помощью гидравлического инструмента.