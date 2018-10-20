2018-10-20T11:08:57+03:00
Общество

Вячеслав Володин о Наталье Соколовой: Мне стыдно, что такое случилось в Саратовской области

Он считает, что она выбрала не ту профессию
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин рассказал о дорожном строительстве. Кадр из интервьюВячеслав Володин рассказал о дорожном строительстве. Кадр из интервью
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем интервью для канала «Россия-1» дал оценку ситуации с Натальей Соколовой, бывшим министром занятости, труда и миграции Саратовской области.

- Мне стыдно за то, что такое случилось у нас в Саратовской области, и стыдно, что такие люди работают не только во власти, но и отвечают за социальную сферу. Каждый чиновник, человек, который пришел работать во власть, должен понимать, что работает для людей. И если только внутри у него нет чувства сопереживания, нет чувства сопричастности, то этот человек выбрал просто для себя не ту работу. А тот, кто работает в социальном ведомстве, министерстве, просто не сможет эффективно выполнять свою работу, решать те задачи, которые перед ним стоят, если у него нет этого качества. Просто этот человек выбрал не ту профессию, и чем меньше таких людей будет, тем будет лучше, и понимание это должно прийти ко всем нам. Этот пример еще раз говорит о том, что случайных людей много. И было бы хорошо, чтобы мы об этом тоже задумались. Но этот случай, наверняка, многих заставит задуматься, и, возможно, выбрать другую профессию или самому меняться, понимая, что с таким мировоззрением работать для людей не получится, — заявил он.

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