Вячеслав Володин рассказал о предстоящем ремонте дорог в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-20T11:34:33+03:00

Интервью с Вячеславом Володиным о распределении федерального бюджета и новом проекте. Адрес нашего сайта gtrk-saratov.ru гтрк-саратов.рф вк https://vk.com/sargtrk facebook https://www.facebook.com/gtrk.saratov Смотрите нас в прямом эфире на сайте http://gtrk-saratov.ru/shows/gtrk_saratov_online/ Пишите нам! Эл. почта vesti-saratov@yandex.ru Адрес: 410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 7 интернет- редакция: (8452) 49-50-85 продюсерская служба: (8452) 391-691 Присылайте видео случившегося в рубрику Мобильный репортер http://gtrk-saratov.ru/main/people_reporter/news_people/ и оно появится на сайте!

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем интервью для канала «Россия-1» рассказал о наиболее актуальных темах для Саратовской области.

В частности, он остановился на ремонте и строительстве дорог.

- Два года назад, когда мы обсуждали этот вопрос, основной запрос жителей Саратовской области заключался в том, что качество саратовских дорог никого не устраивало. А строительство новых дорог было минимальным, если не сказать равным нулю. И это было не случайно, потому что буквально несколько лет назад в Саратовской области расходы на дорожное строительство составляли порядка 2,5 млрд рублей. На будущий год дорожный фонд составит уже 8,5 млрд рублей. Но это цифры. А что стоит за цифрами? За это время проведена большая работа, и основные ежегодные расходы дорожного фонда переданы на федеральный бюджет. Во-первых, это расходы по дороге «Саратов-Озинки». Почти 330 км дороги сейчас полностью финансируются за счет федерального бюджета. И мы с вами видим, как меняется сама дорога. Раньше невозможно было себе представить, даже учитывая увеличенный бюджет на будущий год, что можно отремонтировать эту дорогу так быстро. Почему? Потому что для того, чтобы привести только эту дорогу в нормативное состояние, необходимо 6 млрд рублей. А чтобы ее содержать в течение года, необходимо 400 млн рублей. Передача этой дороги на федеральный уровень решает несколько проблем: дорога в ближайшее время будет приведена в хорошее состояние (на следующий год запланирован капитальный ремонт еще 100 км), также это разгружает дорожный бюджет самой Саратовской области, — сказал он.

Он ответил на вопрос о возможности перераспределения средств.

- Эти деньги можно перенаправить на строительство и ремонт дорог в городах, селах, строить межгородские дороги, межрайонные, которых у нас практически нет. Для того чтобы, допустим, доехать из Озинок в Перелюб, нужно вернуться через Дергачи, через Ершов, потом в Балаково и в Пугачев, а из Пугачева еще 120 километров до Перелюба. Расстояние окажется в разы меньше, если будет построена дорога от Озинок до Перелюба. Так же, если будет построена дорога от Перелюба до Ивантеевки. Для того чтобы решать задачи строительства дорог в селах, в городах, сейчас высвобождаются большие средства, а сам дорожный фонд увеличился практически в три раза. Несколько лет назад он составлял 2,5 млрд, а на будущий год будет 8,5. Представьте себе, какая большая разница сложилась за это время.

Решение по передаче дороги «Саратов-Ртищево-Кирсанов» на федеральный уровень – (это уже Тамбовская область) — дополнительно разгрузит региональный дорожный фонд потому, что для приведения этой дороги в нормативное состояние необходимо 3 млрд 800 млн То есть почти половину всего дорожного фонда требует только эта дорога. И плюс ежегодное содержание дороги «Саратов-Ртищево-Кирсанов» — более 200 млн и содержание дороги «Саратов-Озинки» — 400 млн, в сумме уже 600 млн. Это на самом деле почти пятая часть объема средств на содержание дорог всей области. Эти средства высвобождаются. Что касается разовых вложений — приведение дорог в нормативное состояние, суммируйте: 6 млрд на дорогу «Саратов-Озинки» и 3,8 млрд на дорогу «Саратов-Ртищево-Кирсанов». Вот видите, какая цифра получается, она огромна, почти 10 млрд, а у нас с вами годовой дорожный фонд планируется 8,5 млрд, а был 2,5 млрд.

Можно ли было в ситуации, с одной стороны несбалансированности, а с другой стороны дефицита средств эффективно решать задачи строительства новых дорог, капитального ремонта, текущего ремонта и содержания? Конечно, нет. И по этой причине никогда не обвинял никого, а делал все для того, чтобы эти вопросы решить. Модель, которая была выработана через передачу дорог на федеральный уровень и пополнение дорожного фонда, сейчас, можно сказать, успешно реализована.

И на будущий год, когда будут такие объемы финансирования, а расходы уменьшатся, можно совершенно спокойно ставить вопрос перед региональной властью: дайте нам качественные дороги, стройте дороги, ремонтируйте дороги, содержите дороги. Бюджет позволяет решать эту задачу. Со следующего года можно эти вопросы адресовать совершенно спокойно. Думаю, что те, кто отвечает за эту часть работы, со мной согласятся: есть все возможности улучшать качество дорог в Саратовской области, строить их.

Но это не значит, что должен отсутствовать контроль. Вопросы контроля сейчас встают на первый план, и было бы правильно, чтобы был общественный контроль, контроль со стороны законодательного собрания Саратовской области — областной Думы, контроль со стороны депутатов из муниципалитетов. Есть, что контролировать. На содержание дорог, на будущий год будет направлено порядка 3,5 млрд, а у нас, еще раз подчеркну, средств раньше в дорожном фонде всего было 2,5 млрд. Вот задумайтесь, порядок цифр какой.

Что касается наполнения дорожного фонда, то во многом — это итог работы по балансировке бюджета, уменьшению объемов банковских кредитов и перевод этих долгов во взаимоотношения с министерством финансов, то есть перевод на бюджетные кредиты. А это значит, расходы на обслуживание долговых обязательств будут меньше, потому что ставка по бюджетному кредиту составляет 0,1%, а по банковскому — более 10%. Экономия серьезная. В условиях сбалансированного бюджета вопросы можно решать по-другому и в плане финансирования дорожного фонда, — отметил Вячеслав Володин.