Вячеслав Володин рассказал о новом благотворительном проекте в Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-20T09:58:17+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин дал интервью, в котором рассказал о текущих и будущих проектах в Саратовской области.

- Необходимо завершить те проекты, которые сейчас начали. В планах на будущий год: в августе закончить строительство жилого дома на 256 квартир в поселке Елшанка. Строительство идет полным ходом, и конечно, хочется, чтобы все было закончено вовремя. Главное, завершить работы в летнее время с тем, чтобы и благоустройство территории было выполнено качественно, и люди вселились в подготовленные квартиры. Потому что мы будем сдавать жилье, где будут и обои, и линолеум, и плитка уже положена.

Еще один проект, который в рамках благотворительной программы реализуется, — это строительство Предуниверсария. Школа сама по себе уникальна. В ней будут представлены направления дополнительного образования в области робототехники, программирования, биотехнологий, медицины будущего. Мы еще обсуждаем, возможно, появится еще пятое направление, но об этом, наверное, попозже. Обучение будет вестись с 8 класса. Для ребят из районов Саратовской области предполагается интернат на 125 мест. Но есть одно базовое условие по приему — это школа для ребятишек из малообеспеченных семей, неполных семей, детей-сирот. Ребятам, которые живут в таких семьях, тяжелее. И мы должны сделать все для того, чтобы у них была возможность самореализоваться в сферах, которые я назвал, а это очень перспективные направления. Завершение реализации этого проекта планируем в 2020 году. Сейчас полным ходом идут строительные работы, думаю, что до конца этого года сможем выйти на завершение коробки самой школы, — сказал он.

Кроме того, спикер Госдумы поделился планами на будущее.

- Планы есть, и возможно их получится реализовать на будущий год. Речь идет об одной проблеме, которая в рамках бюджета на сегодняшний день не решена. Порядка двухсот человек — дети-инвалиды и граждане, имеющие тяжелые заболевания, — по закону должны получить жилье. Область должна это жилье предоставить. Но в силу дефицита бюджета и недостатка средств эта проблема не решена. Ко мне, когда я был в Саратове, подходили люди и просили взять этот вопрос на контроль и найти решение. Вот сейчас прорабатываю, как можно эту проблему решить. Если средства можно будет найти за счет бюджета, постараюсь сделать все для того, чтобы бюджет Саратовской области выполнил эти обязательства. Но если это не получится, тогда возможно на будущий год будем реализовывать еще одну благотворительную программу по обеспечению жильем детей-инвалидов и граждан, которые имеют тяжелые заболевания. У нас в Саратовской области на учете стоит 204 человека, если брать данные на конец сентября. Мы этот вопрос обсуждали с губернатором, небольшие подвижки уже есть. Посмотрим, какое останется количество тех, кто не обеспечен жильем, и постараемся этот вопрос решить на будущий год, — отметил Вячеслав Володин.

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