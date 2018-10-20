Мошенники начали снимать деньги с карт саратовцев в банкоматах

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-20T08:46:25+03:00

Задержан подозреваемый в краже денег с банковских карт.

Граждан предупреждают о бдительности при совершении платежей

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ГУ МВД по Саратовской области предупреждает о новом способе мошенничества с банковскими картами.

Как рассказали «КП-Саратов» в полиции, невнимательные граждане могут оплатить чужие банковские операции, не подозревая об этом.

Схема проста: мошенник начинает операцию, но не завершает ее и отходит от банкомата. Следующий клиент вставляет свою карточку и вводит пин-код, тем самым подтверждая чужой платеж.

В настоящее время задержаны несколько подозреваемых в таком виде мошенничества, возбуждены уголовные дела.

Заместитель управляющего банка Данила Кудряшов обратил внимание граждан на меры предосторожности.

- Основное окно ввода операции должно начинаться с: «введите карту» и «введите пин-код», — подчеркнул он.