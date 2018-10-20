2018-10-20T18:28:33+03:00
Происшествия

Полиция задержала на саратовском рынке 21 наркомана

Это были выходцы из Средней Азии и Закавказья
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове полиция провела операцию «Антикриминал».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сотрудники правоохранительных органов выявляли незаконную торговлю наркотическими и психотропными средствами.

В рамках операции прошли рейды на рынке по улице Университетская, а также в четырех кафе на его территории. Были проверены 104 человека, выходцы из Средней Азии и Закавказья.

21 человек был отправлен на медицинскую экспертизу, так как они находились в состоянии наркотического опьянения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Автодор» выиграл второй матч подряд
На Саратовских родниках ажиотаж из-за отключения воды
Валерий Радаев поручил сдать стадион «Авангард» к 1 декабря
Около Воскресенского кладбища ВАЗ врезался в столб
Саратовцев приглашают на концерт ко Дню рождения консерватории
Два внедорожника не поделили улицу Вольская
Десять улиц Саратова остались без воды
Столкнувшиеся в Саратове автомобили протаранили группу пешеходов на тротуаре
Володин: Проект бюджета РФ предусматривает рост расходов на здравоохранение
В центре Саратова пьяная женщина на иномарке устроила ДТП с семью пострадавшими
Вячеслав Володин рассказал о предстоящем ремонте дорог в Саратовской области
Отключена вода в поселке Воробьевка
Вячеслав Володин о Наталье Соколовой: Мне стыдно, что такое случилось в Саратовской области
В Волжском районе пропала 20-летняя Диана Оганесян
Вячеслав Володин рассказал о новом благотворительном проекте в Саратовской области
В реке Сухой Стерек утонул 47-летний сельчанин
Мошенники начали снимать деньги с карт саратовцев в банкоматах
В Саратовской области будет теплая суббота
Под Саратовом полыхал пожар в пятиэтажном доме
14 улиц Саратова до утра остались без воды