Полиция задержала на саратовском рынке 21 наркомана
Это были выходцы из Средней Азии и Закавказья
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В Саратове полиция провела операцию «Антикриминал».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сотрудники правоохранительных органов выявляли незаконную торговлю наркотическими и психотропными средствами.
В рамках операции прошли рейды на рынке по улице Университетская, а также в четырех кафе на его территории. Были проверены 104 человека, выходцы из Средней Азии и Закавказья.
21 человек был отправлен на медицинскую экспертизу, так как они находились в состоянии наркотического опьянения.