Полиция задержала на саратовском рынке 21 наркомана

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-20T18:28:33+03:00

Это были выходцы из Средней Азии и Закавказья

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В Саратове полиция провела операцию «Антикриминал».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сотрудники правоохранительных органов выявляли незаконную торговлю наркотическими и психотропными средствами.

В рамках операции прошли рейды на рынке по улице Университетская, а также в четырех кафе на его территории. Были проверены 104 человека, выходцы из Средней Азии и Закавказья.

21 человек был отправлен на медицинскую экспертизу, так как они находились в состоянии наркотического опьянения.