В Саратове пьяный водитель Suzuki устроил аварию с автомобилями Mercedes и BMW

19 Окт. 19:18 2018-10-19T19:18:35+03:00

В Саратове столкнулись три иномарки

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Около поселка Усть-Курдюм в Саратове произошло ДТП с участием трех иномарок.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», там столкнулись Suzuki, Mercedes и BMW.

По предварительной версии, водитель Suzuki был нетрезв и не справился с управлением. Иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в BMW. Этот автомобиль в свою очередь, протаранил Mercedes. А Suzuki при этом вылетел в кювет.

Все машины получили значительные повреждения, пострадали три водителя, но от госпитализации они отказались.

На месте работают сотрудники ГИБДД.