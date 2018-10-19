В Саратове пьяный водитель Suzuki устроил аварию с автомобилями Mercedes и BMW
Три машины получили серьезные повреждения
В Саратове столкнулись три иномарки
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Около поселка Усть-Курдюм в Саратове произошло ДТП с участием трех иномарок.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», там столкнулись Suzuki, Mercedes и BMW.
По предварительной версии, водитель Suzuki был нетрезв и не справился с управлением. Иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в BMW. Этот автомобиль в свою очередь, протаранил Mercedes. А Suzuki при этом вылетел в кювет.
Все машины получили значительные повреждения, пострадали три водителя, но от госпитализации они отказались.
На месте работают сотрудники ГИБДД.