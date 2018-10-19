Валерий Радаев поздравил будущих жильцов дома на 1-м проезде Строителей
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня побывал в Ленинском районе Саратова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел дом на 1-м проезде Строителей.
Здание являлось проблемным домом, его возведение началось в 2014 год. Достраивало его ООО СК «Система».
Хозяйка одной из квартир пригласила Валерия Радаева подняться на третий этаж, чтобы осмотреть будущее жилье. Глава региона похвалил планировку и скорость, с которой подрядчик завершил работы.
- Вот такую планировку надо во всех домах делать и так быстро дороги строить, — сказал Валерий Радаев.
.Фото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
Он также поблагодарил власть Саратова в лице главы города Михаила Исаева и директора ООО СК «Система» Дмитрия Дулепина. Будущих жильцов он поздравил с возможностью вскоре начать переезд в новые квартиры.