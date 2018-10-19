2018-10-19T18:14:08+03:00
Недвижимость

Валерий Радаев поздравил будущих жильцов дома на 1-м проезде Строителей

В бывшем проблемном доме уже завершены работы
Екатерина Семенова
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Дом на 1-м проезде СтроителейДом на 1-м проезде СтроителейФото: Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня побывал в Ленинском районе Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел дом на 1-м проезде Строителей.

Здание являлось проблемным домом, его возведение началось в 2014 год. Достраивало его ООО СК «Система».

Хозяйка одной из квартир пригласила Валерия Радаева подняться на третий этаж, чтобы осмотреть будущее жилье. Глава региона похвалил планировку и скорость, с которой подрядчик завершил работы.

- Вот такую планировку надо во всех домах делать и так быстро дороги строить, — сказал Валерий Радаев.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

Он также поблагодарил власть Саратова в лице главы города Михаила Исаева и директора ООО СК «Система» Дмитрия Дулепина. Будущих жильцов он поздравил с возможностью вскоре начать переезд в новые квартиры.

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