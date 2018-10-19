Трасса Саратов — Ртищево — Кирсанов передана на федеральный уровень

19 Окт. 19:03 2018-10-19T19:03:30+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в Телеграм-канале «Пара слов» пост, вновь посвященный саратовским трассам.

- Когда появляется хорошая весть, всегда есть повод порадоваться. Сегодня вышло распоряжение Правительства России о передаче дороги Саратов — Ртищево — Кирсанов на федеральный бюджет. Хорошо вдвойне, что мы с вами являемся свидетелями истории. Именно так назвал Дмитрий Аяцков такое решение. Он раньше не мог о таком даже мечтать, когда дорога протяженностью более 200 км перейдет на финансирование за счет федерального бюджета. И как писал ранее, 3,8 млрд рублей будет потрачено на приведение ее в нормативное состояние и 200 млн. руб. — ежегодные траты на содержание. Итого порядка 10 млрд рублей останется в областном бюджете, если учесть 6 млрд на ремонт трассы Саратов — Озинки, уже переданной на федеральный баланс ранее, — отметил Николай Панков.

Он напомнил, что таким образом будет реализовано еще одно обещание Володина перед жителями нашей области.

- Да, вы помните, это жители Ртищево просили об этом. Теперь могу с уверенностью сказать, что этой экономии хватит на ремонт дорог в отдаленных районах области. В моем округе это Перелюбский, Пугачевский, Ивантеевский районы. Кроме того, это даст возможность делать межрайонные перемычки: Балаково — Ершов, Ивантеевка — Перелюб, Озинки — Пугачев, Дергачи — Новоузенск. По другому никак. Всех жителей можно поздравить. Так или по иначе каждый пользуется дорогой. Будь то водитель или пассажир, — заявил депутат.

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