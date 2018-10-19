«КП-Саратов» предлагает выбрать названия для саратовских вокзалов

19 Окт. 17:49 2018-10-20T18:41:05+03:00

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В Москве обсуждают тему переименования вокзалов. К примеру, в Мосгордуме Павелецкому вокзалу предлагают дать имя Ф.Достоевского или Л.Толстого, а то и вовсе назвать его Урюпинским.

Подобные предложения уже звучали и в Саратове.

Корреспонденты «КП-Саратов» собрали несколько вариантов из высказанных ранее в СМИ и соцсетях предложений.

Блогер и краевед Денис Жабкин из всех вариантов выбрал по одному для каждого из саратовских вокзалов – железнодорожного и речного.

- Говоря о речном вокзале, остановился бы на варианте «Речной вокзал «Константин Федин», по аналогии с теплоходом. Хоть какое-то отношение к Волге имеет.

Железнодорожный вокзал можно было бы назвать именем архитектора Алексея Салько, но если бы реконструкция, которую планируют, возвратила бы его исторический вид, созданный в свое время Салько. А не тот вариант, что в работе сейчас, больше похожий на «Лужковскую архитектуру», — считает Денис Жабкин.

Предлагаем читателям «КП-Саратов» выбрать один из предлагаемых вариантов названия для железнодорожного вокзала на Привокзальной, 1. и для речного вокзала на Набережной космонавтов, 7А.

Речной вокзал:

1. Речной вокзал «Степан Разин»

2. Речной вокзал «Туров и Засекин»

3. Вокзал имени Симонова К.М.

4. Вокзал имени Петрова-Водкина К.С.

5. Речной вокзал «Константин Федин» (по аналогии с теплоходом)

6. Вокзал имени Федина К.А.

7. Речной вокзал «Вавилов»

8. Вокзал имени Вавилова Н.И.

9. Речной вокзал имени Чернышевского Н. Г.

10. Чернышевский речной вокзал

Проголосовать можно здесь

За варианты названия железнодорожного вокзала можно голосовать здесь

1. Вокзал имени Салько А.М.

2. Столыпинский вокзал

3. Вокзал имени Столыпина П.А.

4. Боголюбовский вокзал

5. Вокзал имени Боголюбова А.П.

6. Вокзал имени Н.Г. Чернышевского

7. Чернышевский вокзал

8. Вокзал имени Руслановой Л.А.