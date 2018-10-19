2018-10-19T16:44:05+03:00
Общество

Радаев припомнил табачной фабрике отсутствие платежей акцизов в региональный бюджет

В правительстве пока не знают, что будет происходить на БАТ-СТФ
Екатерина Семенова
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Глава Саратовской области прокомментировал ситуацию с закрытием табачной фабрики в областном центре. Напомним, об этом руководство компании «БАТ-Россия» официально заявило вчера.

- Табачная фабрика уплачивал акциз в федеральный бюджет. Мы всегда ставили вопросы, чтобы налог расщеплялся и часть уходила в областной бюджет. Но этого не происходило.

Все что касается социальных гарантий для людей, которые там работают, хотя нам ещё не известны мероприятия, которые там будут происходить, но министерства держат ситуацию под контролем, — приводит слова Валерия Радаева корреспондент «КП-Саратов».

Напомним, компания «БАТ-Россия» заявила о закрытии до конца 2019 года своего производства в Саратове. Сейчас на фабрике трудятся около 400 человек.

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