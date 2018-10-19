2018-10-19T16:37:58+03:00
Общество

Саратовского полицейского наградили медалью «За спасение утопающих»

Завершился ежегодный фестиваль «Созвездие мужества»
Тимур Гадеев
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Полицейский-водитель, старший сержант балаковской полиции Евгений Ларин получил заслуженную награду «За спасение утопающих», - рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области..

- Награждение состоялось в Главном управлении МЧС России, в ходе десятого ежегодного фестиваля «Созвездие мужества». Свою наградуЕвгений Ларин получил в номинации «Содружество во имя спасения», — уточнили в полиции региона.

Напомним, 08 июня этого года, в Балаково, находясь на маршруте патрулирования, двое полицейских услышали крик о помощи и увидели тонущего в водоеме мужчину. Евгений Ларин, не не теряя времени, прыгнул в воду, доплыл до утопающего и вытащил его на берег. Пострадавший передали сотрудникам скорой помощи.

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