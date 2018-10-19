Радаев поручил мэру Исаеву разобраться с пивнушкой на Рахова
Губернатору пожаловались на крики и испражнения посетителей пивной во дворе у бульвара на Рахова
Местная жительница пожаловалась губернатору на некультурных выпивохФото: Екатерина Семенова
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Во время осмотра губернатором Радаевым реконструкции бульвара на улице Рахова при пересечении с Рабочей к нему подошла бойкая местная жительница. Она пожаловалась главе региона на «пивнушку», которая находится практически во дворе. По словам женщины, там постоянно собираются нетрезвые граждане, которые шумят, и испражняются вокруг.
Речь шла о пивном магазине «Бир Хаус», который работает в том числе и по ночам.
Губернатор поручил мэру Исаеву созвать комиссию и разобраться с проблемой.