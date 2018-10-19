2018-10-19T16:33:01+03:00
Общество

Радаев поручил мэру Исаеву разобраться с пивнушкой на Рахова

Губернатору пожаловались на крики и испражнения посетителей пивной во дворе у бульвара на Рахова
Екатерина Семенова
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Местная жительница пожаловалась губернатору на некультурных выпивохМестная жительница пожаловалась губернатору на некультурных выпивохФото: Екатерина Семенова
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Во время осмотра губернатором Радаевым реконструкции бульвара на улице Рахова при пересечении с Рабочей к нему подошла бойкая местная жительница. Она пожаловалась главе региона на «пивнушку», которая находится практически во дворе. По словам женщины, там постоянно собираются нетрезвые граждане, которые шумят, и испражняются вокруг.

Речь шла о пивном магазине «Бир Хаус», который работает в том числе и по ночам.

Губернатор поручил мэру Исаеву созвать комиссию и разобраться с проблемой.

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