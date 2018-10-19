Радаеву понравились музыканты и фонари на бульваре Рахова

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-19T18:03:12+03:00

Валерий Радаев и Михаил Исаев с подчиненными на бульваре Рахова Фото: Екатерина Семенова

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Губернатор Валерий Радаев сегодня, 19 октября, посетил пешеходную зону в Саратове на улице Рахова. В сопровождении мэра города Исаева он прошел от улицы Вавилова до Новоузенской.

Глава региона в целом остался доволен увиденным. Он отмечал отдельные удачно подобранные элементы, например, входные группы или фонари. Несколько раз в пути он останавливался пообщаться с местными жителями, которые отмечали хорошее благоустройство, благодарили строителей за столы для пинг-понга или качели, а также за чистоту и порядок.

- Это - эталон. Так должно быть во всем Саратове, - сказал губернатор.

Радаев похвалил игру уличных музыкантов: баяниста и трио саксофонистов, а также юных художников, работавших на проспекте. Кроме них на бульваре во время визита губернатора оказались профессиональные велосипедисты, несколько шахматистов, собачники со своими питомцами.

Реконструкция отдельных элементов благоустройства на Рахова должна завершиться к 10 ноября – установка светильников и дорожных знаков. Основные работы закончат к 15 ноября – демонтаж и установка опор контактной сети, установка новых светофоров, озеленение.