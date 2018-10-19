2018-10-19T18:03:12+03:00
Общество

Радаеву понравились музыканты и фонари на бульваре Рахова

Так должен выглядеть весь Саратов - губернатор
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев и Михаил Исаев с подчиненными на бульваре РаховаВалерий Радаев и Михаил Исаев с подчиненными на бульваре РаховаФото: Екатерина Семенова
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Губернатор Валерий Радаев сегодня, 19 октября, посетил пешеходную зону в Саратове на улице Рахова. В сопровождении мэра города Исаева он прошел от улицы Вавилова до Новоузенской.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Глава региона в целом остался доволен увиденным. Он отмечал отдельные удачно подобранные элементы, например, входные группы или фонари. Несколько раз в пути он останавливался пообщаться с местными жителями, которые отмечали хорошее благоустройство, благодарили строителей за столы для пинг-понга или качели, а также за чистоту и порядок.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

- Это - эталон. Так должно быть во всем Саратове, - сказал губернатор.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Радаев похвалил игру уличных музыкантов: баяниста и трио саксофонистов, а также юных художников, работавших на проспекте. Кроме них на бульваре во время визита губернатора оказались профессиональные велосипедисты, несколько шахматистов, собачники со своими питомцами.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Реконструкция отдельных элементов благоустройства на Рахова должна завершиться к 10 ноября – установка светильников и дорожных знаков. Основные работы закончат к 15 ноября – демонтаж и установка опор контактной сети, установка новых светофоров, озеленение.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

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