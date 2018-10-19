2018-10-19T15:48:54+03:00
Происшествия

В Саратовской области полицейские спасли многодетную семью

Муж и жена с четырьмя детьми заблудились ночью в поле
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне, в 3 часа ночи, в дежурную часть полиции Энгельса позвонил мужчина и попросил срочно помочь его семье, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

- Звонивший пояснил, что ночью он со своей женой и четырьмя детьми, самому младшему из которых едва исполнилось 6 месяцев, выехали из Краснокутского района домой в одно из сел Энгельсского района. Отец семейства решил срезать путь через поле, но машина застряла в грязи и теперь они не знали где находятся, - рассказали полицейские.

После этого телефон отца семейства отключился и судя по голосовому оповещению попал на территорию вне зоны действия сети.

На предполагаемое место где могла заблудится семья оперативно выехали участковые уполномоченные полиции Краснокутского района. Позже к поискам подключились охотники и местные жители.

Спустя три часа многодетную семью обнаружили в районе села Рекорд Краснокутского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валерий Радаев поздравил будущих жильцов дома на 1-м проезде Строителей
«КП-Саратов» предлагает выбрать названия для саратовских вокзалов
Панков прокомментировал отмену приговора матери-одиночке Ольге Журавлевой
Радаев припомнил табачной фабрике отсутствие платежей акцизов в региональный бюджет
Саратовского полицейского наградили медалью «За спасение утопающих»
Радаев поручил мэру Исаеву разобраться с пивнушкой на Рахова
В поселке Солнечный отключили воду из-за аварии
Радаеву понравились музыканты и фонари на бульваре Рахова
Юридическая клиника СГЮА начала прием граждан в отдаленных районах
Саратовский участок дороги «Саратов-Ртищево-Тамбов» передан на федеральный уровень
Украденное оборудование для татуировки вор продал продавщице Крытого рынка
За долги перед энергетиками арестовали автомобиль областного БТИ
В Саратовской области растет производство кокса и изделий из соломки
В Балашове в аварии скончался 70-летний водитель
В Саратове студенты обсудили продажу вейпов и «Родительский контроль»
Прокуратора предупредила министра природных ресурсов и экологии
В Энгельсе водитель Лады врезался в автобус