В Саратовской области полицейские спасли многодетную семью

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-19T15:48:54+03:00

Муж и жена с четырьмя детьми заблудились ночью в поле

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Накануне, в 3 часа ночи, в дежурную часть полиции Энгельса позвонил мужчина и попросил срочно помочь его семье, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

- Звонивший пояснил, что ночью он со своей женой и четырьмя детьми, самому младшему из которых едва исполнилось 6 месяцев, выехали из Краснокутского района домой в одно из сел Энгельсского района. Отец семейства решил срезать путь через поле, но машина застряла в грязи и теперь они не знали где находятся, - рассказали полицейские.

После этого телефон отца семейства отключился и судя по голосовому оповещению попал на территорию вне зоны действия сети.

На предполагаемое место где могла заблудится семья оперативно выехали участковые уполномоченные полиции Краснокутского района. Позже к поискам подключились охотники и местные жители.

Спустя три часа многодетную семью обнаружили в районе села Рекорд Краснокутского района.