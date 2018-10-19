В Саратовской области полицейские спасли многодетную семью
Накануне, в 3 часа ночи, в дежурную часть полиции Энгельса позвонил мужчина и попросил срочно помочь его семье, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
- Звонивший пояснил, что ночью он со своей женой и четырьмя детьми, самому младшему из которых едва исполнилось 6 месяцев, выехали из Краснокутского района домой в одно из сел Энгельсского района. Отец семейства решил срезать путь через поле, но машина застряла в грязи и теперь они не знали где находятся, - рассказали полицейские.
После этого телефон отца семейства отключился и судя по голосовому оповещению попал на территорию вне зоны действия сети.
На предполагаемое место где могла заблудится семья оперативно выехали участковые уполномоченные полиции Краснокутского района. Позже к поискам подключились охотники и местные жители.
Спустя три часа многодетную семью обнаружили в районе села Рекорд Краснокутского района.