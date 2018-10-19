2018-10-19T15:41:57+03:00
Происшествия

Украденное оборудование для татуировки вор продал продавщице Крытого рынка

За кражу 54-летний мужчина осужден на обязательные работы
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В начале августа текущего года 54-летний мужчина по имени роберт вскрыл чужую ячейку для хранения всещей в одном из магазинов на проспекте Кирова. Там оказалось оборудование для нанесения татуировок.

Оценив, наблюдают ли за ним, Роберт вынес из магазина аппарат стоимостью 2 651 рубль.

Чтобы не ходить далеко, мужчина в тот же день продал похищенное всего за 200 рублей одной из продавщиц на «Крытом рынке».

У нее сотрудники полиции в ходе розыска и обанружили украденную технику.

Прокуратура Фрунзенского района Саратова обвинение поддержала и по статье «Кража» суд назначил Роберту наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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