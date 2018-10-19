2018-10-19T15:21:15+03:00
Общество

За долги перед энергетиками арестовали автомобиль областного БТИ

Госпредприятие может лишиться Volkswagen Polo
Тимур Гадеев
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В Саратове служба судебных приставов из-за долгов за горячую воду и отопление перед компанией «Т Плюс» наложила арест на имущество неплательщиков, рассказали «КП-Саратов» энергетики.

Речь идет об автомобиле Volkswagen Polo, который принадлежит ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации оценки недвижимости».

Согласно требованиям энергетиков если ГУП не погасит задолженность в размере 778 тыс. рублей, судебные приставы обещают выставить иномарку на продажу.

Транспортное средство предварительно оценили в 400 тысяч рублей.

Также за тепловые долги арестовано имущество управляющей компании ООО «УК «Мегаполис-Октябрьский», оцененное в 145 тыс. рублей.

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