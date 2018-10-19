В Саратовской области растет производство кокса и изделий из соломки

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-19T15:17:35+03:00

Индекс промпроизводства за январь-сентябрь 2018 года составил 103,6% и опередил общероссийский

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Индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий за январь-сентябрь 2018 года составил 103,6%, Это выше, чем в среднем по России – 103%. Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве промышленности Саратовской области.

Прирост обеспечен в основном за счёт обрабатывающих производств. ИПП по данному виду экономической деятельности составил 105,3% (по России – 103,3%).

Наибольший прирост индекса промышленного производства отмечен в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения (180%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (137,2%), электрического оборудования (127,3%), металлургическом производстве (120%), производстве одежды (114,7%), бумаги и бумажных изделий (110,5%).

Кроме того, показатели ИПП выросли в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 9,7%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (6%), ремонте и монтаже машин и оборудования (5,5%), полиграфической деятельности (4,6%), производстве химических веществ и продуктов (4,5%), производство кокса и нефтепродуктов (3%), резиновых и пластмассовых изделий (1,3%), мебели (1%).

В Саратовской области объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности за январь-сентябрь 2018 года составил 388,792 млрд. руб. Это на 11,7% больше соответствующего периода прошлого года.