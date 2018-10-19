Прокуратора предупредила министра природных ресурсов и экологии

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-19T14:52:49+03:00

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В ходе проверки Саратовской областной прокуратурой было установлено, что в министерстве природных ресурсов и экологии региона не окончена работа по утверждению проектов положений об охранных зонах 75 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в государственном кадастре недвижимости не имеется сведений о границах памятника природы Парк «Солнечный».

Также выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан, министерством были проведены не все необходимые проверки. Инспекторы не во всех случаях отбирали пробы воды для проведения лабораторных исследований, чтоб установить факты загрязнения водоемов и оценки ущерба, причиненного окружающей среде.

По результатам проверки прокуратурой области в адрес регионального министра природных ресурсов и экологии внесено представление. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.