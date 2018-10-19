2018-10-19T14:39:41+03:00
Общество

Панков: Область должна ремонтировать и строить новые дороги

Он заявил, что если чиновники не справляются с темпом работ, то их следует привлекать к ответственности
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в Телеграм-канале «Пара слов» пост об интервью председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он напомнил, что оно выйдет в эфир 20 октября в 09:40 и предложил сравнить, будут ли там показаны все острые и социальные темы.

- А сейчас давайте порассуждаем о дорогах. С полной уверенностью можно сказать, что теперь регион отвечает за их качество. За дороги можно спрашивать с власти. Почему? На следующий год в дорожном фонде области будет около 8 млрд рублей. Для сравнения, несколько лет назад это было 2 млрд рублей. В 4 раза увеличено финансирование. А это значит, можно и строить новые дороги, и обеспечить качественный ремонт. Вспомните, Володин помог передать дорогу Саратов — Озинки на федеральный бюджет. Ее сейчас уже ремонтируют. До Урбаха она стала — просто катись. Согласны? Так вот, ремонт этой дороги до границы с Казахстаном стоит 6 млрд рублей, а ежегодное содержание еще 400 млн рублей. Теперь дорога Саратов — РтищевоКирсанов (Тамбовская область) — на ремонт и приведение в нормативное состояние необходимо потратить 3,8 млрд руб. И на содержание необходимо 200 млн рублей. Ежегодно. Таким образом, почти 10 млрд рублей область сэкономит на ремонте этих трасс. Не говоря уже о ежегодных затратах на содержание. Одна из ни - Саратов-Озинки уже финансируется из средств федерального бюджета. Итак, еще раз факты в цифрах: бюджет дорожного фонда области – около 8 млрд руб. И область не будет 10 млрд рублей тратить на две крупные дороги. Таким образом, думаю, министр транспорта и дорожного хозяйства с курирующим зампредом должны и строить новые дороги, и проводить ремонт разбитых. Не думаю, что им нужно как раньше за сердце хвататься и говорить, что денег нет. А если будут низкие темпы работ, ответственных чиновников должны уже хватать другие люди и за другие места. Они обычно в погонах ходят, но могут и просто в гражданке предписания выписывать, — написал Николай Панков.

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