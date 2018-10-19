2018-10-19T14:22:44+03:00
Общество

Общественники не нашли нарушений в орловском интернате для отсталых детей

Мы увидели живых и активных деток — председатель Общественного совета
Екатерина Семенова
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Орловский дом-интернат с проверкой посетили члены Общественного совета при министерстве социального развития Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве, причиной проверки учреждения для умственно отсталых детей, стала анонимная жалоба на имя и.о. министра Ирины Бузиловой.

Общественники осмотрели помещения учреждения пищеблок, санузел, медицинский кабинет и прочее.

Проверяющие сочли, что территория благоустроена, озеленена, игровая площадка ухожена, а в комнатах соблюдается чистота.

- Мы пообщались и с нянечками, и медсестрами, и с руководителями кружковой работы – у каждого горят глаза и видна неподдельная любовь к этим детям. Здесь полностью отсутствует ощущение государственного учреждения, а присутствует теплая домашняя атмосфера... Главное, мы увидели живых и активных деток, на сколько это возможно при их особенностях развития, и это точно нельзя «сыграть» или выставить напоказ, как и отношение персонала к своей работе. Все это нельзя организовать «за ночь», это ежедневный и кропотливый труд всего коллектива, — рассказала председатель общественного совета при министерстве социального развития области Татьяна Топилина.

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