2018-10-19T13:53:35+03:00
Общество

Вячеслав Володин расскажет о новом благотворительном проекте

Он ответит на актуальные вопросы в эфире канала «Россия-1»
Екатерина Семенова
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Анонс. Интервью с Вячеславом Володиным.

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В субботу 20 октября на телеканале «Россия-1» выйдет интервью с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

В программе «Коротко о главном» он ответит на несколько актуальных для Саратовской области вопросов.

В частности, он расскажет о ремонте трасс, о качествах, которыми должен обладать чиновник, прокомментирует ситуацию с бывшим министром занятости, труда и миграции Натальей Соколовой.

Также зрители узнают о новой благотворительной программе Володина — обеспечении жильем детей-инвалидов и граждан с тяжелыми заболеваниями.

Эфир начнется в 09:40.

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