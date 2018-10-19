Вячеслав Володин расскажет о новом благотворительном проекте
Он ответит на актуальные вопросы в эфире канала «Россия-1»
Анонс. Интервью с Вячеславом Володиным.
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В субботу 20 октября на телеканале «Россия-1» выйдет интервью с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.
В программе «Коротко о главном» он ответит на несколько актуальных для Саратовской области вопросов.
В частности, он расскажет о ремонте трасс, о качествах, которыми должен обладать чиновник, прокомментирует ситуацию с бывшим министром занятости, труда и миграции Натальей Соколовой.
Также зрители узнают о новой благотворительной программе Володина — обеспечении жильем детей-инвалидов и граждан с тяжелыми заболеваниями.
Эфир начнется в 09:40.