2018-10-19T13:38:53+03:00
Происшествия

В Саратове молодой отец убил новорожденного ударами головой о дверь

Мужчина заявил, что ударил его случайно во время укачивания
Екатерина Семенова
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В Саратове молодой отец по неосторожности убил новорожденного сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, трагедия произошла 7 декабря 2013 года.

26-летний мужчина укачивал своего двухмесячного сына. Так как ребенок не переставал плакать, отец не менее трех раз стукнул его головой об входную дверь спальни.

У малыша оказался проломлен череп, от чего тот скончался.

В 2014 году мужчину отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Мужчина обжаловал приговор, заявив, что мог случайно ударить ребенка о предметы мебели, когда укачивал его.

Однако Саратовский областной суд признал приговор верным и оставлен без изменений.

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