В Саратове молодой отец убил новорожденного ударами головой о дверь
Мужчина заявил, что ударил его случайно во время укачивания
Изменить размер текста:
В Саратове молодой отец по неосторожности убил новорожденного сына.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, трагедия произошла 7 декабря 2013 года.
26-летний мужчина укачивал своего двухмесячного сына. Так как ребенок не переставал плакать, отец не менее трех раз стукнул его головой об входную дверь спальни.
У малыша оказался проломлен череп, от чего тот скончался.
В 2014 году мужчину отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Мужчина обжаловал приговор, заявив, что мог случайно ударить ребенка о предметы мебели, когда укачивал его.
Однако Саратовский областной суд признал приговор верным и оставлен без изменений.