В Саратове к отоплению подключены 1952 дома

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-19T13:29:31+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» продолжает подключение объектов к отоплению в зоне своей ответственности в соответствии с поданными управляющими организациями заявками. По данным на утро 19 октября, в Саратове к центральному теплоснабжению подключено 1952 жилых дома, 331 лечебное и образовательное учреждение и 95 прочих объектов.

Энергетики подчеркивают, что подключение объектов ведется согласно поданной заявки от руководителей УК, ТСЖ и ЖСК, которая подтверждает готовность не только к приему тепловой энергии, но и то, что клиент согласен на выставление счета за потребление тепла с момента подключения. На сегодняшний день, по жилому фонду подано 2572 заявки из 3410. До сих пор пакета документов нет от ряда управляющих организаций. В том числе ООО «Гарант», ООО УК «Жилкомсервис», ООО «Компания «РАСА», ЖСК «Швейник», ЖСК «Ритм», ТСЖ «Янтарь-8» и др.

При получении заявки энергетики заносят объекты в график подключения объектов с учетом характеристик их теплопотребления. График составляется таким образом, чтобы соблюсти гидравлический режим, не допустить разбалансировки системы, а также проконтролировать содержание железа в системе, после открытия задвижки на объект. Как правило, с момента получения заявки до подключения объекта проходит не менее трех дней.

Саратовский филиал «Т Плюс» обращает внимание, что отсутствие отопления в доме чаще всего связано с нежеланием управляющей компании включать объекты. Так, на фоне достаточно высокой температуры наружного воздуха несколько УК, ТСЖ и ЖСК приостановили теплоснабжение домов самостоятельно. Многоквартирные дома ТСН «Тулайкова, 10» и ТСН «Тулайкова,12», несмотря на техническую возможность и наличие согласованных заявок, отказываются открыть задвижку внутри дома. Поэтому жильцам, обеспокоенным отсутствием отопления в доме, прежде всего необходимо обратиться в свою управляющую организацию.