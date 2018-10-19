Девушка на иномарке дважды протаранила автомобиль на Трофимовском мосту
Она двигалась задним ходом
ДТП на Трофимовском мосту в Саратове.
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В Саратове девушка-водитель устроила ДТП на Трофимовском мосту.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла 17 октября, в среду.
На видео, запечетленным авторегистратором, видно, как авто-леди задним ходом дважды протаранила другой автомобиль в боковую часть.
Комментаторы в соцсети крайне негативно отнеслись к девушке, которая устроила ДТП.