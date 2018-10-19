2018-10-19T12:52:40+03:00
Происшествия

В Энгельсе осудили зимнего дачного воришку

За кражу в дачном домике рецидивиста посадят в колонию строгого режима
Тимур Гадеев
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Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной прокуратуре, неоднократно судимый 28 летний саратовец осужден Энгельским судом за кражу.

По материалам следствия зимой 2017 года некий Дмитрий приехал в гости к брату на дачу в СНТ «Маяк-2», расположенную в районе села Шумейка Энгельсского района. Позже он с помощью монтировки проник в дачный домик соседа и похитил там акустическую систему стоимостью 3000 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал. Решением суда дачный вор приговорен к 1,6 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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