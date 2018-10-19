СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-19T11:58:14+03:00

Завотделением вымогал у женщины деньги за содержание ее брата в психбольнице

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В Балашове главрача психлечебницы подозревают в крупной взятке

Следственный отдел Балашова возбудил уголовное дело против руководителя психиатрического отделения за взятку. Как пояснили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области медик получал деньги за содержание в больнице в течение двух лет.

- По версии следствия, 62-летний заведующий отделением одного из лечебных учреждений города Балашова в период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года, а также с марта по июнь 2018 года, ежемесячно лично получал на расчетный счет в банке взятку в виде денег в сумме 4 500 рублей от 59-летней жительницы города Балашова за содержание ее 53-летнего брата в психиатрической больнице, — уточнили в следственном комитете

Каждый месяц 59-летняя женщина перечисляла врачу на банковский счет по 4 500 рублей. За два года эта сумма составила 85 000 рублей.

Сегодня подозреваемого во взятке медика перевели с должности заведующего на должность простого врача. Расследование уголовного дела продолжается.